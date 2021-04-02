Шварц отметил, что 17-летний Захарян, принявший участие в молодежном Евро-2021, сделал большой шаг в развитии. По словам тренера "Динамо", вскоре будет ясно, примет ли Арсен участие в матче с "Уфой".
"Захаряну всего 17 лет. Даже на данный момент я готов сказать, что он сделал большой шаг в развитии. Сегодня-завтра посмотрим и сделаем вывод о его участии в завтрашнем матче. Настроение в клубе хорошее. Завтра перед нами новый экзамен — матч с "Уфой". Две недели, которые мы тренировались, провели интенсивно и плодотворно. Сегодня будет первая тренировка со всеми игроками, которые вернулись из своих сборных", - сказал Шварц.
Отметим, что матч "Динамо" - "Уфа" пройдет 3 апреля в рамках 24-го тура РПЛ. Игра начнется в 19.00 мск. Москвичи набрали 39 очков и пребывают на шестом месте в турнирной таблице чемпионата. "Уфа" - 15-я (14 очков).
Источник: Чемпионат
Шварц: Захаряну всего 17 лет, но я уже готов сказать, что он сделал большой шаг в развитии
Наставник "Динамо" Сандро Шварц в преддверии игры с "Уфой" высказался о полузащитнике "бело-голубых" Арсене Захаряне.
Фото: "Динамо"
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