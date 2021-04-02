Соу: до сих пор не понимаю, почему судья не засчитал мой гол в ворота "Химок"

Нападающий "Ростова" Али Соу рассказал об отмененном голе в ворота "Химок" (0:1) в матче 22-го тура РПЛ.

Фото: МатчПремьер