"Мысли после игры с "Химками"? Конечно, я был расстроен. До сих пор не понимаю, почему судья не засчитал тот гол, - не могу назвать ни одной причины, почему он сделал это. И мне, и всей команде был нужен этот гол. Но все мы люди, все совершаем ошибки. Я не должен обвинять его.
Честно говоря, я не знаю многого о судьях в российской лиге. Да, я слышал о том, что люди жалуются на ошибки, но судьи - часть нашей игры, на них всегда будут жаловаться. Это нормально", - сказал Соу.
Матч 22-го тура РПЛ "Химки" - "Ростов" закончился победой подмосковной команды со счетом 1:0. На 71-й минуте гамбийский форвард "Ростова" Али Соу отправил мяч в сетку ворот Ильи Лантратова, однако гол не был засчитан из-за офсайда, который зафиксировали арбитры, работавшие на ВАР. Решение судей отменить забитый мяч ростовчан вызвало немало споров среди болельщиков и экспертов.
Позже ЭСК подтвердила, что гол "Ростова" в ворота "Химок" отменен ошибочно.
26-летний Али Соу перешел в "Ростов" из софийского ЦСКА на правах аренды, которая обошлась российскому клубу в 500 тысяч евро. Соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года, после чего у ростовчан будет возможность выкупа контракта игрока.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Соу принял участие в четырех матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами.
Источник: "СЭ"
Соу: до сих пор не понимаю, почему судья не засчитал мой гол в ворота "Химок"
Нападающий "Ростова" Али Соу рассказал об отмененном голе в ворота "Химок" (0:1) в матче 22-го тура РПЛ.
Фото: МатчПремьер
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