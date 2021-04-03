– Еще на сборах я давал интервью и сказал, что новый контракт подписан и никаких проблем нет. Если бы люди были внимательнее и знали это, то вопросов не возникало бы. Так что это неправда. Я восстанавливался, сейчас уже готов играть, работать, и все будет хорошо, – приводит слова Сафонова корреспондент Rusfootball.info.
Напомним, что 22-летний вратарь в игре с "Ахматом" появился в воротах "Краснодара " впервые с 5 декабря. Встреча закончилась крупным поражением "быков" со счетом 0:5. Первый гол в матче уже на пятой минуте забил полузащитник Евгений Харин.
Следующая игра подопечных Мурада Мусаева состоится 11 апреля в 14:00 по московскому времени. "Краснодар" сыграет на выезде с тульским "Арсеналом".
Сафонов отреагировал на слухи о разногласиях по новому контракту
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов заявил, что уже подписал новое соглашение с клубом.
Фото: ФК "Краснодар"
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