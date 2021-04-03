Газизов прокомментировал уход Рахимова с поста главного тренера "Уфы"

– Приняли отставку Рахимова. Для нас это непредвиденная ситуация. Пошли по пути, чтобы перевернуть это все. Очень благодарен Рашиду, тяжелое для него решение. Ситуация тяжёлая, команда опустошена, – сказал Газизов в интервью для "Чемпионата".
Ранее Рахимов высказал желание уйти из "Уфы" на пресс-конференции после поражения от "Динамо" со счетом 0:4.
В этом сезоне российской Премьер-лиги "Уфа" занимает 15 строчку, имея в активе лишь три победы в 24 матчах. Следующую игру команда проведет уже 7 апреля в Кубке России. Четвертьфинальная встреча с "Ахматом" начнется в 19:00 по московскому времени.
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Фото: ФК "Уфа"
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