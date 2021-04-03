"Ростов" опубликовал еще один проморолик перед матчем со "Спартаком"
Пресс-служба "Ростова" выпустила новое промовидео перед матчем 24-го тура российской Премьер-лиги со "Спартаком".
На официальном сайте "Ростова" появилось новое видео, продолжающее тему "Острых козырьков". Ролик посвящен предстоящей игре подопечных Валерия Карпина с московским "Спартаком".
Встреча 24-го тура РПЛ состоится 4 апреля в 19:00 по московскому времени. Перед матчем "Спартак" занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставая от "Зенита" на четыре очка. Свою игру сине-бело-голубые проведут в это же время с "Химками".
"Ростов" занимает восьмую строчку после 23 сыгранных встреч и имеет в своем активе 37 очков.
"Одна минута". "Ростов" опубликовал новый проморолик к матчу со "Спартаком" (видео)
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