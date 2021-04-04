Колыванов высказался о том, кто займет пост главного тренера "Уфы" после отставки Рашида Рахимова. По его словам, возможно, руководство клуба уже разговаривало по этому вопросу с кем-то из тренеров.
"Кандидаты всегда найдутся. Думаю, что руководство "Уфы" где-то уже задумывалось насчет этого вопроса, может, уже с кем-то разговаривало. Хотел бы я вернуться? Сколько примеров, когда люди приходили, побеждали и успешно работали. Скажем так, что, когда я начинал в "Уфе", у меня был только старт тренерской клубной карьеры после юношеской и молодежной сборных. Непросто было, однако опыта набрался. Если посчитают нужным переговорить со мной, отказываться не буду", - сказал Колыванов.
Отметим, что накануне "Уфа" проиграла "Динамо" со счетом 0:4 в матче 24-го тура РПЛ. После этого Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера башкирской команды. Руководство клуба утвердило его отставку.
На данный момент "Уфа" пребывает на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России (14 очков).
Источник: Спорт-Экспресс
Колыванов заявил, что готов вернуться на пост главного тренера "Уфы"
Бывший тренер "Уфы" Игорь Колыванов сообщил, что готов рассмотреть предложение о возвращении в клуб.
Фото: РИА Новости
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