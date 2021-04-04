Колыванов заявил, что готов вернуться на пост главного тренера "Уфы"

Бывший тренер "Уфы" Игорь Колыванов сообщил, что готов рассмотреть предложение о возвращении в клуб.
Фото: РИА Новости
Колыванов высказался о том, кто займет пост главного тренера "Уфы" после отставки Рашида Рахимова. По его словам, возможно, руководство клуба уже разговаривало по этому вопросу с кем-то из тренеров.

"Кандидаты всегда найдутся. Думаю, что руководство "Уфы" где-то уже задумывалось насчет этого вопроса, может, уже с кем-то разговаривало. Хотел бы я вернуться? Сколько примеров, когда люди приходили, побеждали и успешно работали. Скажем так, что, когда я начинал в "Уфе", у меня был только старт тренерской клубной карьеры после юношеской и молодежной сборных. Непросто было, однако опыта набрался. Если посчитают нужным переговорить со мной, отказываться не буду", - сказал Колыванов.

Отметим, что накануне "Уфа" проиграла "Динамо" со счетом 0:4 в матче 24-го тура РПЛ. После этого Рашид Рахимов подал в отставку с поста главного тренера башкирской команды. Руководство клуба утвердило его отставку.

На данный момент "Уфа" пребывает на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России (14 очков).

Источник: Спорт-Экспресс

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Колыванов УФА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Дмитрий Комбаров: не вижу большой разницы в классе между "Спартаком" и "Зенитом"
"Ростов" - "Спартак". Где смотреть матч онлайн 4 апреля 2021 1
СМИ: Неймар уведомил "Барселону" о своем желании вернуться в команду 2
"Урал" - "Арсенал". Погребняк, Бикфалви и Луценко - в стартовых составах команд
Бывший игрок "Уфы" Карп отреагировал на отставку Рахимова эмодзи с клоунами 1
Источник: "Зенит", "Реал", "Барселона" и "Ливерпуль" претендуют на Фекира 10
"МЮ" может заплатить де Хеа за уход из клуба
Хавбек ЦСКА Бохинен: надеюсь сыграть в матче с "Тамбовом" 2
Газизов рассказал, когда "Уфа" определится с исполняющим обязанности главного тренера 3
"ПСЖ" интересуется Винисиусом Жуниором, "Реал" не хочет продавать игрока
"Я не одобряю такие шаги, верность - важная ценность". Сульшер исключил возможность перехода Агуэро в "МЮ"
Колыванов заявил, что готов вернуться на пост главного тренера "Уфы" 1
Официально: Мусаев покинул пост главного тренера "Краснодара" 7
Экс-игрок сборной Колумбии получил 11 лет тюрьмы за перевозку наркотиков в США 1
Тихонов - об отставке Мусаева: подобный исход назревал, последние игры были неудачными
Ордец прокомментировал слухи о пересмотре контракта с "Динамо"
Ордец: плотность турнирной таблицы РПЛ? У меня такое впервые в карьере
"Аталанта" намерена получить 40 млн евро за трансфер Гозенса
Тюкавин: не нужно было хвалить молодежную сборную России раньше времени 22
Гаджиев - об отставке Мусаева: возраст не мешает добиваться успеха
"Боруссия" попытается сохранить Холанда в команде на следующий сезон
Гасперини прокомментировал победу "Аталанты" над "Удинезе"
Видимо, «Уфа» вылетает - ей не с кем набирать очки. Рахимов отчаялся и подал в отставку 3
Артета - о поражении от "Ливерпуля": честно говоря, я в шоке. Мы ударились о дно
"Федотов, как ты там? Я - Деспот, я - плохой". Деспотович обратился к главному тренеру "Сочи" 12
Аршавин: ситуация в "Краснодаре" похожа на старую разваленную деревянную телегу 6
Самарские рекорды, осечка "Оренбурга" и гол с 70 метров в Астрахани. Обзор 34-го тура ФНЛ 1
"Реал Сосьедад" стал обладателем Кубка Испании сезона-2019/20
"Ростов" опубликовал еще один проморолик перед матчем со "Спартаком" 10
"Ливерпуль" крупно обыграл "Арсенал" на выезде (3:0) 1
Все новости
-