"Меня лично игроки об этом (возвращении Евсеева) не просили. Но в этой жизни все может быть", - сказал Газизов.
Напомним, что накануне Рашид Рахимов покинул пост главного тренера "Уфы" после поражения от "Динамо" в матче 24-го тура РПЛ (0:4).
"Уфа" пребывает на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. В 25-м туре чемпионата России уфимский клуб сыграет против "Ахмата". Игра пройдет 10 апреля и начнется в 16:30 мск. Перед этим "Уфа" с грозненцами проведет встречу в 1/4 финала Кубка России (7 апреля, 19:00 мск)
Вадим Евсеев возглавлял "Уфу" с марта 2019 по октябрь 2020 года. Под его руководством уфимский клуб провел 55 матчей. Также Евсеев возглавлял "СКА-Хабаровск", "Амкар" и "Текстильщик".
Ранее Шамиль Газизов заявил, что к вечеру понедельника "Уфа" определится с тем, кто будет исполнять обязанности главного тренера.
Источник: РИА Новости
Газизов не исключил, что Евсеев может вернуться в "Уфу"
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов допустил возвращение Вадима Евсеева на пост главного тренера команды.
Фото: ФК "Уфа"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!