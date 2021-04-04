"Я не могу сказать, что поражение обидное. Ребята отдавались на поле. Для нашей новой команды поражение от ЦСКА со счетом 1:2 - это шаг вперед. Ребята - молодцы, старались, боролись. Этот перерыв на сборные сказался в лучшую сторону для нас. Мы провели хороший сбор в Казани. Отмечу сегодня игру Сычева, он достойно выглядел на поле.
Есть ли вопросы по пенальти? Нет. Если арбитр их назначил, значит, они были", - сказал Первушин.
"Тамбов" уступил ЦСКА со счетом 1:2 в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги. Счет в матче на 16-й минуте открыл нападающий "Тамбова" Артем Архипов, забив пенальти. Через 10 минут одиннадцатиметровый удар был назначен в ворота тамбовчан, который реализовал полузащитник ЦСКА Никола Влашич. Со счетом 1:1 закончился первый тайм.
В начале второй половины встречи Виталий Мешков поставил еще один пенальти в ворота "Тамбова". К мячу подошел нападающий "армейцев" Саломон Рондон и точно пробил по воротам Виталия Сычева. На 64-й минуте Мешков назначил четвертый пенальти по ходу этой игры. К точке во второй раз подошел Влашич, но голкипера тамбовской команды ему переиграть не удалось.
"Тамбов" остался на последнем месте в чемпионате, у команды в активе 13 очков.
Источник: Sport24
Первушин: для нашей новой команды поражение от ЦСКА - шаг вперед
Главный тренер "Тамбова" прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Тамбов"
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