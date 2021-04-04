"Повлиял ли на Соболева приход Промеса? Квинси — очень качественный игрок. Он принимает правильные решения и полезен своими действиями для всей команды. Соболев был хорошим игроком, сейчас им является и будет еще лучше в будущем. Он молодой, постоянно работает над собой. Он начал лучше работать корпусом при контроле мяча. Он пропустил много игр из-за травм. Каждой команде нужен подобный нападающий. Если взять "Баварию", то без Левандовски они будут совсем по-другому выглядеть. То же самое касается Соболев", - приводит слова Тедеско Sport24.
Напомним, что Соболев стал автором дубля в ворота "Ростова". Второй забитый мяч Александра стал для "Спартака" победным. Всего на счету 24-летнего нападающего 12 голов и 2 результативные передачи в 17-и матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.
Команда Доменико Тедеско, занимающая второе место в чемпионате России, набрала 47 очков и сократила отставание от лидирующего петербургского "Зенита" до 1 очка, при этом сине-бело-голубые имеют игру в запасе.
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Тедеско сравнил Соболева с Левандовски
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после победы над "Ростовом" (3:2) в 24-м туре РПЛ высказался об игре форварда красно-белых Александра Соболева в весеннем отрезке сезона.
Фото: ФК "Спартак"
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