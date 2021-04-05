"Наши игроки здорово проявляют себя в сборной, без них национальная команда вряд ли выглядела бы так хорошо. На совести Черчесова отстранение Дзюбы из сборной. Пускай думает, как ему быть дальше", - сказал Боярский.
Отметим, что "Зенит" является лидером чемпионата России. В активе петербуржцев 48 очков. Команда Сергея Семака опережает идущий вторым "Спартак" на один балл. При этом "Зенит" имеет игру в запасе.
Сегодня, 5 апреля, "Зенит" примет "Химки" в матче 24-го тура РПЛ. Игра начнется в 19.00 мск.
Источник: Спорт-Экспресс
Боярский: поздравляю "Спартак" с победой над "Ростовом". Но пускай они приедут к нам в гости - получат по полной
Боярский: на совести Черчесова отстранение Дзюбы из сборной. Пускай думает, как ему быть дальше
Народный артист России, болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о выступлениях игроков "сине-бело-голубых" в сборной России.
Фото: ТАСС
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