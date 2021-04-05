Подопечные Доменико Тедеско обыграли "Ростов" (3:2) в матче 24-го тура российской Премьер-лиги и одержали пятую волевую победу в этом сезоне. Всего красно-белые добыли 18 очков в играх, по ходу которых проигрывали.
Во встрече с желто-синими к 33-й минуте "Спартак" проигрывал со счетом 1:2, но дубль Александра Соболева позволил московской команде увезти три очка с берегов Дона.
По итогам 24 туров красно-белые набрали 47 очков и расположились на второй строчке турнирной таблицы. Следующую игру подопечные Тедеско проведут 11 апреля с "Локомотивом". Московское дерби начнется в 19:00 по мск.
Соболев: весь Ростов был в спартаковских болельщиках
"Спартак" набрал больше всех очков в матчах РПЛ, по ходу которых проигрывал
Московский "Спартак" набрал 18 очков в матчах, по ходу которых уступал сопернику в счете.
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!