Галактионов входит в число кандидатов на пост тренера "Краснодара"

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов может возглавить "Краснодар".
Фото: сборная России
Специалист может прийти на смену Мураду Мусаеву, покинувшему свой пост после поражения в матче 24-го тура российской Премьер-лиги с "Ахматом" (0:5). Галактионов является одним из вариантов, к которым проявляет интерес руководство клуба. Ранее сообщалось, что боссы "Краснодара" рассматривают только русскоязычных тренеров.

После 24 туров РПЛ "быки" занимают 10-ю строчку турнирной таблицы, набрав 34 очка. Следующую игру краснодарская команда сыграет 11 апреля с тульским "Арсеналом". Стартовый свисток встречи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Галактионов возглавляет молодежную сборную России U21 с 2018 года. Под руководством Михаила впервые за долгое время команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы, где на групповом этапе обыграла Исландию (4:1) и потерпела два поражения в матчах со сборными Франции (0:2) и Дании (0:3).

Источник: РИА Новости.

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Теги: Краснодар Галактионов
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