Малком снова в старте. Составы команд на матч "Зенит" – "Химки"

Стали известны игроки, которые выйдут в старте на матч 24-го тура российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Зенит"
С первых минут в составе сине-бело-голубых выйдут: Лунёв, Караваев, Ракицкий, Сантос, Ловрен, Кузяев, Барриос, Вендел, Малком, Дзюба, Азмун.

У "Химок" игру начнут: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстол, Глушаков, Кухарчук, Мирзов, Боженов, Конате.

Встреча между "Зенитом" и "Химками" начнется в 19:00 по московскому времени. Главным арбитром матча выступит Павел Шадыханов из Москвы.

Игра первого круга состоялась 1 ноября и закончилась со счетом 2:0 в пользу питерской команды. Голами в той встрече отметились полузащитники Андрей Мостовой и Александр Ерохин, поразившие ворота "Химок" на 18-й и 78-й минутах соответственно.

Зенит - Химки. 5 апреля 2021 19:00

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Теги: Зенит Химки
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