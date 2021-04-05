– Главные соперник "Зенита"? Сложно сказать, ведь там сразу несколько команд борются. Ещё не факт, что "Зенит" будет чемпионом, соперники отстают всего на четыре очка. Раньше и по 8-9 очков отыгрывали, – сказал Глушаков в эфире "Матч ТВ".
Встреча 24-го тура российской Премьер-лиги между "Химками" и "Зенитом" стартовала 5 апреля в 19:00 по московскому времени.
"Зенит" лидирует в таблице РПЛ, но в случае поражения отрыв сине-бело-голубых от второго места составит одно очков. "Химки" не проигрывают в десяти матчах РПЛ подряд и занимают девятое место, уступая восьмому "Ростову" два очка.
Глушаков принял участие в 13 матчах чемпионата России этого сезона, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Зенит - Химки 0 - 0 (1 тайм) Текстовая трансляция
Глушаков: ещё не факт, что "Зенит" будет чемпионом
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков оценил шансы "Зенита" стать чемпионов России в этом сезоне.
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!