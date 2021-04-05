– Вышел боевой матч с равным первым таймом и преимуществом "Спартака" во втором. Команда Карпина старалась, но по сути в первом тайме выжала всё, что могла из имеющихся моментов. Не пропусти ростовчане перед самым перерывом, возможно, матч пошел бы по другому сценарию, – сказал Балахнин в интервью для "Известий".
"Спартак" одержал выездную победу в матче 24-го тура российской Премьер-лиги с "Ростовом" (3:2). В составе красно-белых голами отметились Виктор Мозес на 23-й и Александр Соболев на 44-й и 58-й минутах.
По итогам 24 туров "Спартак" занимает второе место, имея в активе 47 очков. Подопечные Доменико Тедеско уступают лидирующему в чемпионате "Зениту" четыре очка.
Следующую игру "Ростов", расположившийся на восьмой строчке, сыграет с "Рубином" 10 апреля. Стартовый свисток матча прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Балахнин: не пропусти ростовчане в конце первого тайма, возможно, матч пошел бы по другому сценарию
Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин высказал свое мнение о поражении в матче со "Спартаком" (3:2) в 24-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
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