– Сезон еще не закончен. Еще играть и играть. Красно-белым еще предстоят матчи с "Локомотивом", ЦСКА. Не спешите с выводами. А если в следующем туре команда Николича шлепнет "Спартак"? Что вы тогда будете говорить?, — сказал Радимов в интервью для "СЭ".
В матче 24-го тура российской Премьер-лиги московский "Спартак" одержал выездную победу над "Ростовом" со счетом 3:2. В составе красно-белых голами отметились Виктор Мозес и Александр Соболев. Российский форвард оформил дубль, забив на 44-й и 58-й минутах, и был признан лучшим игроком матча.
Подопечные Доменико Тедеско занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему "Зениту" четыре очка. Следующим матчем "Спартака" станет московское дерби с "Локомотивом". Встреча на "РЖД-Арене" начнется 11 апреля в 19:00 по мск.
После победы в Ростове красно-синие набрали 703 очка в выездных матчах чемпионатов России. Это лучший показатель среди всех клубов.
Радимов оценил шансы "Спартака" на чемпионство
Главный тренер второй команды "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о том, сможет ли "Спартак" выиграть чемпионат России в этом сезоне.
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!