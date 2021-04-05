Соболев сравнялся с Левандовски по показателю минуты/гол в 2021 году

Форвард принял участие в шести встречах красно-белых после нового года и отметился в них семью голами. Всего в этом сезоне российской Премьер-лиги Соболев отметился 12 мячами в 17 матчах и отдал две результативные передачи. Нападающий сборной России перешел в "Спартак" зимой 2020 года из "Крыльев Советов" за компенсацию в размере 4,5 млн евро.
Помимо Александра в рейтинг лучших бомбардиров вошел форвард красно-белых Джордан Ларссон, на один гол ему нужно в среднем 88 минут.
После 24 туров "Спартак" занимает вторую строчку, имея в своем активе 47 очков. Отставание подопечных Доменико Тедеско от первого места составляет четыре очка.