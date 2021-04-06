Семин: Хвича попал в хорошие руки Слуцкого и прогрессирует в хорошей команде

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказал мнение о полузащитнике "Рубина" Хвиче Кварацхелии.
- Во-первых, он очень талантливый молодой парень. Это было сразу заметно невооруженным взглядом. Во-вторых, Хвича целеустремленный. В-третьих, он попал в хорошие руки Слуцкого и в хорошую команду, в которой постоянно прогрессирует. Классно Кварацхелия проявляет себя и в составе сборной Грузии. Он получает удовольствие от футбола, - передает слова Семина RT.

20-летний атакующий полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия в период с февраля по июнь 2019 года находился в аренде в московском "Локомотиве", где тренировался под началом Юрия Семина. В июле 2019 года Кварацхелия подписал контракт с казанским "Рубином". В текущем сезоне он провел 21 матч в Российской премьер-лиге, в котором забил 4 гола и отдал 8 результативных передач. В марте Хвича забил 2 гола в составе сборной Грузии - по одному в ворота сборной Испании и сборной Греции.

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Теги: Рубин Слуцкий Кварацхелия Семин
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