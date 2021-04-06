"У нас действующий контракт - мы его отрабатываем, никуда не рвёмся и не бежим. Никаких конкретных предложений не было. У меня доверительные отношения с Костей Тюкавиным, он мне сказал: "Мне ничего не предлагали". Мне, например, тоже ничего не предлагали. Будет предложение - рассмотрим.
По игре к футболисту вопросов быть не должно: он выходит на поле, забивает и отдаёт передачи. Мы что, после этого должны бежать и просить насыпать нам денег? Такого нет", - сказал Сафонов.
Напомним, ранее стало известно, что "Динамо" занимается вопросом продления контракта с нападающим Константином Тюкавиным, который истекает в конце сезона 2021/2022.
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин в текущем сезоне провел 10 матчей за "бело-голубых" во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативных передачи.
"Динамо" располагается на 5-м месте в таблице Российской Премьер-лиги, набрав в 24-х матчах 42 очка. В последнем матче московский клуб со счетом 4:0 разгромил "Уфу". 11 апреля "Динамо" дома сыграет против "Урала". Начало матча - 16:30 мск.
Источник: "Чемпионат"
Агент опроверг информацию о переговорах о продлении контракта Тюкавина с "Динамо"
Агент Алексей Сафонов, который представляет интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, опроверг информацию о новом контракте с "бело-голубыми".
Фото: РИА Новости
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