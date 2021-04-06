Газизов: возможностей пригласить Гончаренко в "Уфу" не было

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера "Краснодара".
Фото: ПФК ЦСКА
"Виктор Михайлович - топовый специалист. Я уверен, что у него все получится, и будут хорошие результаты. Я поздравляю его, это очень хорошая работа.

Возможностей пригласить Гончаренко в "Уфу" не было. Я понимаю, что он топовый специалист. Мало того, что мы вместе работали, мы еще находимся в довольно близких, товарищеских отношениях, но я понимал, что он будет возглавлять другой клуб более статусный", - сказал Газизов.

Сегодня "Краснодар" объявил о назначении на пост главного тренера Виктор Гончаренко. Контракт с белорусским специалистом подписан до окончания сезоне 2022/2023. Напомним, 4 апреля стало известно, что руководство "Краснодара" приняло отставку главного тренера Мурада Мусаева после домашнего поражения от "Ахмата" со счетом 0:5 в рамках 24 тура Российской премьер-лиги. Ранее, 22 марта, ЦСКА сообщил о прекращении сотрудничества с наставником команды Виктором Гончаренко, работавшим с красно-синими с декабря 2016 года.

Виктор Гончаренко возглавлял "Уфу" с июня по декабрь 2016 года. После уфимской команды он стал главным тренером ЦСКА.

"Краснодар" занимает 10 место в таблице Российской Премьер-лиги. "Быки" набрали 34 очка в 24-х матчах. Ближайший матч "Краснодар" проведет 11 апреля. В рамках 25-го тура РПЛ состоится гостевой матч с тульским "Арсеналом". Стартовый свисток будет дан в 14:00 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Газизов Гончаренко Краснодар УФА
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