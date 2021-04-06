Червиченко: для меня назначение Бердыева в "Краснодар" было бы более понятным, чем Гончаренко

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал назначение Виктора Гончаренко на пост главного тренера "Краснодара".
Фото: "Матч ТВ"
"Назначение Гончаренко в "Краснодар" - спорное. Не знаю, смогут ли они сработаться с Галицким. Не встречался с Гончаренко и незнаком лично, чтобы понимать, что он за человек, с Галицким - тоже.

Для меня назначение Бердыева было бы более понятным, чем Гончаренко. Он доводит игроков до максимально функциональных кондиций: игровых, ментальных. Именно этого не хватает "Краснодару". Им нужно чуть-чуть доработать в тактике, чтобы команда не отдавала выигранные матчи, поработать над физикой, чтобы хватало на 90 минут, где-то над игровыми связками. Бердыев может довести игрока из ничего до состояния звезды. Не знаю, почему выбор не пал на него", - сказал Черевченко.

Сегодня "Краснодар" объявил о назначении на пост главного тренера Виктор Гончаренко. Контракт с белорусским специалистом подписан до окончания сезоне 2022/2023. Напомним, 4 апреля стало известно, что руководство "Краснодара" приняло отставку главного тренера Мурада Мусаева после домашнего поражения от "Ахмата" со счетом 0:5 в рамках 24 тура Российской премьер-лиги. Ранее, 22 марта, ЦСКА сообщил о прекращении сотрудничества с наставником команды Виктором Гончаренко, работавшим с красно-синими с декабря 2016 года.

Виктор Гончаренко в России возглавлял "Кубань", "Урал", "Уфу" и ЦСКА. Тренерскую карьеру он начал в белорусском клубе БАТЭ. Под его руководством клуб из Борисова 6 раз становился чемпионом Беларуси.

"Краснодар" занимает 10 место в таблице Российской Премьер-лиги. "Быки" набрали 34 очка в 24-х матчах. Ближайший матч "Краснодар" проведет 11 апреля. В рамках 25-го тура РПЛ состоится гостевой матч с тульским "Арсеналом". Стартовый свисток будет дан в 14:00 мск.

Курбан Бердыев работал в должности главного тренера в "Кристалле", "Рубине" и "Ростове". С казанской командой он дважды с ней выигрывал чемпионат России (2008, 2009), Кубок России (2012) и Суперкубок страны (2010, 2012). Бердыев покинул "Рубин" в июне 2019 года. С тех пор специалист не возглавлял ни одну команду.

Источник: "Чемпионат"

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Теги: Червиченко Краснодар Гончаренко Бердыев
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