– Предыдущий выезд в Тулу сложился для нас неудачно, надеемся, что в этот раз все пройдет лучше. Мы всегда нацеливаемся пройти как можно дальше в Кубке и постараемся выйти в полуфинал. В чемпионате дела у "Арсенала" по-прежнему не складываются, но это не значит, что нам будет легко, – сказал Дивеев в интервью для пресс-службы клуба.
Четвертьфинальный матч тульского "Арсенала" с ЦСКА состоится сегодня, 8 апреля, в 19:30 по московскому времени.
Напомним, накануне состоялось две кубковых игры. Свой путь в турнире продолжил "Локомотив", обыгравший "Сочи" (3:1) и "Ахмат". Грозненцы одержали победу с минимальным счетом над "Уфой".
После 24 туров российской Премьер-лиги "армейцы" занимают четвертое место. Подопечные Ивицы Олича набрали 43 очка и забили 42 гола в матчах этого сезона чемпионата России.
"Арсенал" располагается на 14 строке, имея в своем активе лишь 17 очков.
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Дивеев: дела у "Арсенала" по-прежнему не складываются, но это не значит, что нам будет легко
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Кубка России с "Арсеналом".
Фото: ПФК ЦСКА
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