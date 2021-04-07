Газизов: досконально изучим ошибки, которые были у судьи и подумаем, стоит ли обращаться в ЭСК

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что руководство клуба рассмотрит необходимость обращения в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча Кубка России с "Ахматом" (0:1).

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