– Мы только утром прилетели в Уфу, надо изучить вопрос серьезно. Понимаете, там не только момент с возможным пенальти, были и другие ошибки. Досконально изучим ошибки, которые, по нашему мнению, были у судьи и подумаем, стоит ли обращаться в ЭСК, – заявил Шалимов в интервью для Sport24.
Четвертьфинальная встреча Кубка России между "Уфой" и "Ахматом" состоялась вчера, 7 апреля. Подопечные Андрея Талалаева одержали победу с минимальным счетом. Единственный гол забил полузащитник Евгений Харин на 59-й минуте.
По итогам 24 туров РПЛ уфимцы занимают 15 место, находясь в зоне вылета с 14 очками в активе. Следующий матч "Уфа" проведет с "Ахматом" в рамках российской Премьер-лиги. Игра состоится 10 апреля в 19:00 по московскому времени.
Газизов: досконально изучим ошибки, которые были у судьи и подумаем, стоит ли обращаться в ЭСК
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов заявил, что руководство клуба рассмотрит необходимость обращения в экспертно-судейскую комиссию по итогам матча Кубка России с "Ахматом" (0:1).
Фото: Vesti.Ru
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