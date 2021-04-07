Источник сообщает, что футболистом интересуется будущий тренер "Фейеноорда" Арне Слот. Ранее специалист уже работал с хавбеком в "АЗ Алкмаар", из которого Тиль и перешел в "Спартак" за компенсацию в размере 16 млн евро.
Текущий сезон 23-летний полузащитник проводит по аренде в "Фрайбурге". За немецкий клуб игрок провел пять матчей в Бундеслиги, голевыми действиями не отметился.
Предполагается, что "Спаратк" затребует порядка 1.7 млн евро за годичную аренду Тиля. По информации источника, "Фейеноорд" не сможет потянуть такую сумму. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 6 млн евро.
За красно-белых Гус провел 24 игры, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Источник: Algemeen Dagblad.
"Фейеноорд" заинтересован в аренде игрока "Спартака"
"Фейеноорд" рассматривает возможность аренды полузащитника "Спартака" Гуса Тиля
Фото: ФК "Спартак"
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