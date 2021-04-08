Сенников: Смолов стал опаснее, острее, больше нацелен на ворота

Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников высказал мнение об игре нападающего Федора Смолова в матче 1/4 финала Кубка России против "Сочи" (3:1).
Фото: ФК "Сочи"
- Фёдор Смолов индивидуально разбирался в конкретных эпизодах, молодец. В этой игре он даже больше действовал индивидуально, чем в подыгрыше. Раньше он обычно участвовал в развитии атаки, делал много передач, а в этом матче его функции немного изменились: он стал опаснее, острее, он был нацелен не только на созидание и передачи партнерам, а был больше нацелен на ворота, - цитирует Сенникова "Евро-Футбол.Ру".

В гостевом четвертьфинальном матче на Кубок России против "Сочи" 31-летний нападающий "Локомотива" Федор Смолов оформил дубль, встреча окончилась со счетом 3:1 в пользу "железнодорожников". На 44 минуте игры Смолов выиграл скоростной забег у защитника "Сочи" Ивана Миладиновича, обыграл его в штрафной, убрав мяч под себя, и точно пробил в дальний угол. Второй мяч нападающий забил на 63 минуте матча, мощно пробив из-за пределов штрафной в дальний верхний угол.

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Теги: Кубок России Локомотив Смолов Сенников
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