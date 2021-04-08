Мусаев: если мы показываем болельщикам "Краснодара" то, что показываем - я должен уйти

Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о своем отношении к собственной отставке с поста наставника "быков".

Фото: ФК "Краснодар"