- Я мог бы скрыться за спиной Галицкого, сохранить статус, отличную зарплату, досидеть до лета, а дальше заниматься строительством новой команды. У меня был действующий контракт на 2 года. Но я должен быть честен. Если болельщики "Краснодара" приходят на стадион, а мы показываем то, что показываем - я должен уйти, - приводит слова Мусаева Sports.ru.
37-летний Мурад Мусаев стал исполняющим обязанности главного тренера "Краснодара" в апреле 2018 года, по завершению сезона 2018/2019 с ним был подписан полноценный контракт. В текущем сезоне черно-зеленые занимают в турнирной таблице 10 место с 34 набранными очками. Домашний матч 24 тура РПЛ "быки" проиграли на своем поле "Ахмату" со счетом 0:5, после этой игры Мусаев подал заявление об отставке, которое на следующий день было принято руководством клуба.
Болельщики освистали "Краснодар" после сокрушительного домашнего разгрома от "Ахмата" (видео)
Успех и трагедия Мурада Мусаева. Главный тренер "Краснодара" ушел в отставку ровно через 3 года после назначения
Мусаев: если мы показываем болельщикам "Краснодара" то, что показываем - я должен уйти
Бывший главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о своем отношении к собственной отставке с поста наставника "быков".
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!