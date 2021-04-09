"Феноменальный защитник!" Экс-игрок "Днепра" Матеус - о Ракицком

Бывший футболист "Днепра" Матеус назвал защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого одним из сильнейших игроков, с которыми он пересекался в украинском чемпионате.
Фото: ФК "Зенит"
"Самые сильные игроки, против которых играл на Украине? Мне нравился центральный защитник "Шахтера" Ярослав Ракицкий. Феноменальный защитник! Виллиан, конечно. В "Динамо" здорово играл Данило Силва. И ещё мне импонировал боснийский защитник "Зари" Тони Шуньич - очень грамотный футболист", - сказал Матеус.

Бразильский вингер Матеус выступал за украинский "Днепр" с января 2011 по июль 2016 года. В этом клубе он провел 154 матча, забил 48 голов и сделал 30 результативных передач.

Защитник Ярослав Ракицкий в УПЛ защищал цвета донецкого "Шахтера". В составе "горняков" он сыграл в 325 матчах, в которых забил 14 мячей. В 2019 году он стал игроком петербургского "Зенита". За петербургский клуб он провел в текущем сезоне 28 матчей во всех турнирах, в которыз забил 1 гол. Всего за российский клуб у него 81 матч и 5 забитых мячей.

"Зенит" располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ. У команды Семака в активе 51 очко в 24-х матчах.

Источник: Dinamo.Kiev.ua

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Теги: Зенит Ракицкий
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