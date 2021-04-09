- Шансы равные у обоих соперников. Идет преследование лидера, борьба за очки, и все находятся рядышком. "Локомотив" провел хорошую подготовительную работу на сборах. Это видно. Тренер пообщался с ребятами, чтобы лучше вникнуть в проблемы, узнать, чего им не хватало осенью, физическое состояние у команды хорошее. Поэтому весенний отрезок железнодорожники проводят удачно. У "Спартака" есть Соболев, у "Локомотива" - Смолов. Но есть еще командная игра. Все будут определять именно коллективные взаимодействия, - передает слова Эштрекова "Советский спорт".
"Локомотив" и "Спартак" 11 апреля встретятся в очном матче на "РЖД-Арене" в рамках 25 тура Российской премьер-лиги. Красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице с 47 очками, отставая от лидирующего в чемпионате "Зенита" на 4 очка. В активе красно-зеленых 43 очка, "Локо" находится на третьем месте, опережая по результатам личных встреч ЦСКА. Нападающий "Спартака" Александр Соболев оформил дубль в матче 24 тура РПЛ против "Ростова" (3:2). Форвард "Локомотива" Федор Смолов также забил 2 гола в кубковой четвертьфинальной игре против "Сочи" (3:1).
Эштреков: у "Спартака" есть Соболев, у "Локомотива" Смолов, но все решит командная игра
Экс-главный тренер "Локомотива" Владимир Эштреков высказал мнение о предстоящем матче 25 тура РПЛ между "железнодорожниками" и "Спартаком".
Фото: Константин Рыбин / РПЛ
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