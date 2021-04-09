- Удивило ли решение Байрамяна выступать за сборную Армении, а не ждать вызова из России? Можно немного потянуть, но ему уже не 20 лет. У нас Байрамяна раньше не вызывали, а в Армении он стабильно играет. То же самое среди футболистов "Ростова" произошло с Хаджикадуничем, который выбрал не Швецию, а Боснию - там шансы Денниса попасть в основу здесь и сейчас значительно выше. Для каждого игрока важно выступить на таком уровне, так что отношусь к таким шагам ребят с пониманием, - цитирует Карпина "Спорт-Экспресс".
29-летний атакующий полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян, имеющий российское гражданство и армянские корни, в 2020 году принял решение выступать за национальную сборную Армении, за которую дебютировал 5 сентября 2020 года. Всего на данный момент Байрамян сыграл за Армению 6 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. После трех стартовых туров европейской квалификации к ЧМ-2022 армянская сборная сенсационно лидирует в своей отборочной группе с 9 набранными очками.
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Карпин рассказал о своем отношении к тому, что Байрамян выбрал сборную Армении
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказал мнение о выборе национальных сборных своими игроками.
Фото: AFP
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