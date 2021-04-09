Осинькин: у нас сложный график - мы играем больше, чем клубы премьер-лиги

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал итоги жеребьевки полуфиналов Кубка России для своей команды.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Хотелось бы сыграть на своем поле. У нас еще и сложный график: мы играем больше, чем клубы премьер-лиги. У них недельный цикл, а нам до конца сезона гарантированы 2 матча в неделю. Что касается "Ахмата", то это хорошая организованная команда. Свою агрессивность они особенно используют в домашних играх. Там футболисты подобраны под определенные игровые действия Андрея Талалаева. Будет непросто выдерживать борьбу. "Ахмат" не просто ее навязывает - грозненцы понимают, для чего это и где надо, - передает слова Осинькина Matchtv.ru.

Самарские "Крылья Советов" 9 апреля узнали имя своего соперника по стадии 1/2 финала Кубка России - им стал грозненский "Ахмат". Встреча пройдет на поле клуба из Грозного. В четвертьфинале подопечные Андрея Талалаева переиграли на своем поле "Уфу" со счетом 1:0, единственный мяч на счету Евгения Харина. Команда Игоря Осинькина, в свою очередь, на домашнем стадионе в Самаре победила со счетом 2:0 московское "Динамо". Гол и результативный пас записал в этом матче на своей счет нападающий Иван Сергеев, еще один гол забил полузащитник Роман Ежов.

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Теги: Кубок России Крылья Советов Ахмат
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