"Проиграли в борьбе, благодарю ребят за игру. Была самоотдача, может быть, чуть не хватило качества, поэтому такой результат. У соперника есть внутренние резервы, которые помогли решить исход. Выход Глушенкова предопределил результат.
Сумел ли я найти подход к обновленному составу? Никакого особого подхода нет. В тренировочном процессе ребята понимают, что просим мы от них. Только когда ребята наберут функциональные возможности свои, будет получаться. К сожалению, не хватает нам положительных эмоций, положительного результата. Чудес не бывает, но мы попытаемся набрать очки", - сказал Первушин.
"Тамбов" в матче 25-го тура Российской Премьер-лиги уступил в гостях подмосковным "Химкам" со счетом 0:1. Единственный гол в этом матче забил полузащитник "Химок" Денис Глушаков на 59-й минуте встречи. Тамбовчане занимают последнее, 16-е место, в таблице РПЛ, в активе команды 13 очков в 25-ти матчах.
После зимней паузы "Тамбов" уступил во всех матчах российского чемпионата. Команда Первушина уступила "Ротору" (1:3), "Динамо" (0:2), "Краснодару" (0:4), "Сочи" (0:5), и ЦСКА (1:2).
В следующем туре "Тамбов" в гостях сыграет против "Арсенала". Игра 26-го тура пройдет в Туле 18 апреля.
Источник: Sport24
Первушин - о поражении от "Химок": у соперника есть внутренние резервы, которые помогли решить исход матча
Главный тренер "Тамбова" Сергей Первушин прокомментировал результат матча 25-го тура РПЛ против "Химок" (0:1).
Фото: ФК "Тамбов"
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