"Любой покаявшийся грешник достоин возвращения в лоно церкви. Конечно, его паскудный пенальти остался жестким рубцом на сердце и памяти россиян, когда он отцепил нас от полуфинала чемпионата мира. Я думаю, всем все надо прощать", - сказал Червиченко.
Также он заявил, что Смолова нужно вызывать в сборную, когда он пребывает в хорошей форме.
"Если Смолов сейчас показывает хороший результат, то его надо брать, несмотря на все старые прегрешения", - сказал экс-президент "Спартака".
Отметим, что на неделе "Локомотив" обыграл "Сочи" со счетом 3:1 в матче 1/4 финала Кубка России и вышел в следующий раунд турнира. Смолов забил два гола в этой встрече.
В нынешнем розыгрыше РПЛ 31-летний Смолов провел 15 матчей и забил пять голов. "Локомотив" пребывает на третьем месте в турнирной таблице чемпионата (43 очка).
Источник: Спорт-Экспресс
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"Любой покаявшийся грешник достоин возвращения в лоно церкви". Червиченко - о Смолове в сборной России
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении форварда "Локомотива" Федора Смолова в сборную России.
Фото: "Локомотив"
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