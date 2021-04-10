По словам Дзагоева, он говорил с Гончаренко по телефону после того, как узнал, что тот покидает ЦСКА. Также Алан сообщил, что Гончаренко поздравил игроков "армейцев" с победой над "Арсеналом" в четвертьфинальном матче Кубка России (2:1).
"Поговорили с Михалычем по телефону. Договаривались о встрече, но у нас в ЦСКА часто тренировки и игры. Вместе с Набабкиным должны были увидеться с Михалычем после Тулы — поужинать, пообщаться — но он уже был в Краснодаре. Но все равно на связи — после победы в Кубке Гончаренко писал, поздравлял. У нас остались дружеские отношения", - сказал Дзагоев.
Напомним, что в марте Гончаренко покинул пост наставника ЦСКА. Вскоре после этого главным тренером московской команды был назначен Ивица Олич. 6 апреля о заключении контракта с Гончаренко объявил "Краснодар". Белорусский специалист сменил в должности наставника "быков" Мурада Мусаева.
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России (43 очка). "Краснодар" пребывает на 10-м месте (34 балла).
Источник: Sport24
Дзагоев: после победы над "Арсеналом" в Кубке Гончаренко писал, поздравлял. У нас дружеские отношения
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, как попрощался с Виктором Гончаренко после увольнения белорусского специалиста с поста главного тренера "армейцев".
Фото: ЦСКА
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