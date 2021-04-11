Гильерме спросили, есть ли у него желание доказать наставнику сборной Станиславу Черчесову, что он достоин вызова в национальную команду. Голкипер заявил в ответ, что у него нет вопросов к Черчесову. По словам Гильерме, он сам дал причину, чтобы тренерский штаб национальной команды не вызвал его на последний сбор. Также вратарь "Локо" отметил, что сделает всё, чтобы вернуться в сборную России.
"Он хорошо знает меня и мою игру. У меня к нему никаких вопросов. Я сам дал причину, чтобы на последний сбор он меня не вызвал. В прошлом году ко мне было много вопросов по поводу качества игры. Я это понимаю. И Черчесов до конца доверял мне. Скажу честно: я не был достоин вызова в сборную в минувшем году. Однако он вызывал меня. Значит, он мне доверяет. Что дальше? Последний сбор прошел без меня. Скажу так — это не просто слова — я сделаю все, чтобы у Черчесова голова кипела. Я сделаю все, чтобы вернуться в сборную. Это моя цель", - передает слова Гильерме корреспондент Rusfootball.info.
Отметим, что, обыграв "Спартак", "Локомотив" набрал 46 очков и по-прежнему занимает третье место в таблице РПЛ. "Спартак" имеет в запасе 47 баллов и идет вторым. Лидирует "Зенит" (54 очка).
Гильерме - о победе над "Спартаком": теперь есть отличная возможность занять второе место
Гильерме: сделаю всё, чтобы вернуться в сборную России. Это моя цель
Вратарь "Локомотива" Гильерме после победы над "Спартаком" в матче 25-го тура РПЛ (2:0) высказался о возможном возвращении в сборную России.
Фото: "Локомотив"
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