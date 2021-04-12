По словам Яксимовича, Николич может добиться больших успехов в тренерской карьере. Агент заявил, что через некоторое время сербский тренер возглавит "Ювентус".
"Доказал ли Николич, что он сильнее Семина? Семин – это легенда клуба. Николич еще молодой, 41 год. Но я знаю, что через пять лет Николич станет главным тренером "Ювентуса". Я уверен в этом", - сказал Яксимович.
Напомним, что Николич работает в "Локомотиве" с мая 2020 года. Он сменил в должности наставника "Локо" Юрия Семина, с которым клуб не стал продлевать контракт.
Накануне "Локомотив" обыграл "Спартак" в матче 25-го тура РПЛ (2:0). "Железнодорожники" занимают третье место в таблице чемпионата, набрав 46 очков. От идущего вторым "Спартака" их отделяет один балл.
Источник: РБ Спорт
Николич: могу только похвалить "Локомотив" за победу над "Спартаком"
Червиченко: Николич переиграл Тедеско
Сербский агент: через пять лет Николич возглавит "Ювентус", я уверен в этом
Сербский агент Деян Яксимович высказался о перспективах наставника "Локомотива" Марко Николича.
Фото: "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!