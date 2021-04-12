В РФС пообещали рассмотреть появление сотрудника "Локо" в судейской перед матчем со "Спартаком"
В РФС рассмотрят появление начальника команды "Локомотива" Станислава Сухины в судейской комнате перед матчем со "Спартаком".
"Никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую", - сказал Ашот Хачатурянц, возглавляющий судейский комитет Российского футбольного союза.
Он также заявил, что появление Сухины в судейской будет рассмотрено.
Напомним, ранее "Спартак" опубликовал ролик, на котором видно, как Сухина покидает судейскую комнату перед матчем 25-го тура российской Премьер-Лиги между "красно-белыми" и "Локомотивом" (0:2).
Источник: Телеграм-канал "РИА Новости Спорт"
Сотрудник "Локомотива" Сухина заходил в судейскую перед матчем со "Спартаком" (видео)
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