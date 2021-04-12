"Что касается контрактов Васина и Дзагоева, то пока рано говорить об их будущем, потому что только пришел новый тренер, ему необходимо оценить уровень игроков, познакомиться с ними поближе. И только после этого примем решение по их будущему", - приводит слова Бабаева Sport24.
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний хавбек Алан Дзагоев принял участие в 11-и матчах, в которых отличился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.
32-летний центральный защитник Виктор Васин в текущем розыгрыше чемпионата России провел 8 игр и сделал один голевой пас.
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Гендиректор ЦСКА рассказал о ситуации с контрактами Васина и Дзагоева
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после победного матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ротором" (2:0) прокомментировал ситуацию с игроками, у которых истекают действующие контракты.
Фото: ПФК ЦСКА
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