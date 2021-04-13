Талалаев: мы не дебилы и не мазохисты - договариваться с "Уфой" на 0:3

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о поражении команды в матче 25-го тура РПЛ от "Уфы" (0:3).

Фото: ФК "Ахмат"