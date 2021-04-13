Талалаев: мы не дебилы и не мазохисты - договариваться с "Уфой" на 0:3

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев высказался о поражении команды в матче 25-го тура РПЛ от "Уфы" (0:3).
Фото: ФК "Ахмат"
"Когда выигрываешь и проходишь в полуфинал Кубка России, а следующую игру проводишь на выезде на искусственном поле, очень сложно замотивировать игроков. Особенно, когда нет задачи умереть, но победить. "Уфа" вышла умирать на поле и по настрою нас превзошла. Конечно, счет неприличный. Это худшая игра в сезоне. Будем стараться, чтоб такого больше не случалось.

"Ахмат" договорился с "Уфой"? "Договорняки" не играются со счетом - 0:3. Обычно они заканчиваются - 1:0 или 2:1. Мне просто смешно. Мы же не дебилы и не мазохисты - договариваться на 0:3. Когда мне этот вопрос задает журналист - ладно. Но если бы это у меня спросил кто-то из мира футбола, он бы ушел без зубов", - сказал Талалаев.

"Уфа" со счетом 3:0 обыграла "Ахмат" в домашнем матче 25-го тура РПЛ. Счет в матче на 13-й минуте открыл полузащитник "Уфы" Филип Мрзляк. На 36-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок "Ахмата" Вилькер Анхель. До разгромного счет довел сербский хавбек уфимцев Неманья Милетич в начале второго тайма. Этот матч стал первым для Алексея Стукалова на посту главного тренера уфимской команды. Во время матча болельщики высказывали в соцсетях подозрения в том, что игра была договорной. Напомним, что на прошлой неделе "Ахмат" победил "Уфу" в четвертьфинальном матче Кубка России (1:0) и прошел в следующий раунд турнира.

Ахмат" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе грозненцев 32 очка. "Уфа" пребывает на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. В следующем туре РПЛ команда Талалаева сыграет против подмосковных "Химок". Матч пройдет 17 апреля и начнется в 14:00 мск.

Источник: Sport24

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Теги: Талалаев Ахмат УФА
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