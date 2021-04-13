Смородская: понятно, с чем связан приход Сухины в судейскую

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказала мнение о скандале вокруг матча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0).
Фото: ТАСС
"В судейскую никто не должен заходить! Это мое мнение, но давать за это "технарь" слишком жестоко! Команда не виновата, что кто-то ходит по судейской. Наказание должно быть, но не лишение очков. С чем связан приход Сухины в судейскую? Понятно, с чем связан... Что тут говорить... Есть правила, которые нельзя никому нарушать как бы тебе не хотелось", - сказала Смородская.

Напомним, ранее "Спартак" опубликовал ролик, на котором показано, как Сухина покидает судейскую комнату перед матчем "Локо" с "красно-белыми". Встреча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:0. При этом "Спартак" остался недоволен судейством. Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить ряд решений арбитра в этом матче.

"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В запасе команды Марко Николича 46 очков. "Спартак" пребывает на втором месте в таблице. "Красно-белые" набрали 47 баллов и отстают от лидирующего "Зенита" на семь очков.

В следующем туре "Локомотив" проведет домашний матч против "Ростова" (10 апреля, 16:30 мск). "Спартак" 11 апреля на своем поле примет "Уфу". Стартовый свисток в этом матче будет дан в 19:00 мск.

Источник: "СЭ"

Юрист высказался о возможном присуждении "Локомотиву" поражения в матче со "Спартаком"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Смородская Локомотив Сухина
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: Тедеско - в числе кандидатов на пост главного тренера "Айнтрахта"
Смородская: понятно, с чем связан приход Сухины в судейскую
Талалаев: мы не дебилы и не мазохисты - договариваться с "Уфой" на 0:3 2
Маркиньос пропустит из-за травмы 2 недели
Ибрагимович дисквалифицирован на один матч Серии А
Арбитр Пустовойтова впервые назначена на матч ФНЛ 4
Полузащитнику "Рубина" Йевтичу вручили памятную футболку за 3000-й гол команды в официальных матчах (фото)
Источник: дортмундская "Боруссия" не станет покупать Ларссона раньше лета 2022 года 1
В "Спартаке" отреагировали на обвинения "Локомотива" в одобрении расизма 25
Бывший спортивный директор "Зенита" Рибалта получил руководящую должность в "Парме" 1
Матчи 26-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память об Александре Ярдошвили 1
Наставник "Айнтрахта" Хюттер со следующего сезона возглавит менхенгладбахскую "Боруссию"
"Локомотив" отреагировал на сообщение "Спартака" о провокациях Гильерме 14
Гендиректор "Динамо" - о смерти Ярдошвили: у всех в клубе просто шоковое состояние
"Спартак": мы осуждаем любые формы проявления расизма 8
Защитник "Реала" Рамос сдал положительный тест на коронавирус 1
СМИ: Аллегри призвал президента "Ювентуса" избавиться от Роналду
Глушаков - о смерти врача Ярдошвили: мне не верится, сложно что-то говорить
Гендиректор "Рубина": возможное снятие очков с "Локомотива"? Нам такие "бонусы" не нужны 9
"ПСЖ" - "Бавария". Где смотреть матч, онлайн встречи 13 апреля
Киммих: "Бавария" сильнее "ПСЖ". Я считаю, что мы пройдем дальше
"Спартаку" грозит снятие трех очков за оскорбления фанатов в адрес Гильерме 20
Сухина в судейской, Гильерме против фанатов. Что будет с итогом матча "Локомотив" — "Спартак"? 4
Семин высказался о смерти главного врача "Динамо" Александра Ярдошвили
Флик: "Бавария" хочет сотворить в Париже маленькую сенсацию
Скончался главный врач "Динамо" Александр Ярдошвили 2
Уткин: отберите очки у "Локомотива", отберите у "Спартака"! И отдайте "Сочи" 7
Неймар: меня тронули человеческие качества Мбаппе. Своей адаптацией в "ПСЖ" я во многом обязан ему
Уткин: самое интересное - это допытаться у Сухины, какого демона он забыл в судейской 6
Баринов поблагодарил болельщиков "Локомотива" за поддержку в матче со "Спартаком"
Все новости
-