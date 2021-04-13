"В судейскую никто не должен заходить! Это мое мнение, но давать за это "технарь" слишком жестоко! Команда не виновата, что кто-то ходит по судейской. Наказание должно быть, но не лишение очков. С чем связан приход Сухины в судейскую? Понятно, с чем связан... Что тут говорить... Есть правила, которые нельзя никому нарушать как бы тебе не хотелось", - сказала Смородская.
Напомним, ранее "Спартак" опубликовал ролик, на котором показано, как Сухина покидает судейскую комнату перед матчем "Локо" с "красно-белыми". Встреча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" завершилась победой "железнодорожников" со счетом 2:0. При этом "Спартак" остался недоволен судейством. Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить ряд решений арбитра в этом матче.
"Локомотив" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. В запасе команды Марко Николича 46 очков. "Спартак" пребывает на втором месте в таблице. "Красно-белые" набрали 47 баллов и отстают от лидирующего "Зенита" на семь очков.
В следующем туре "Локомотив" проведет домашний матч против "Ростова" (10 апреля, 16:30 мск). "Спартак" 11 апреля на своем поле примет "Уфу". Стартовый свисток в этом матче будет дан в 19:00 мск.
Источник: "СЭ"
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Смородская: понятно, с чем связан приход Сухины в судейскую
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказала мнение о скандале вокруг матча 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0).
Фото: ТАСС
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