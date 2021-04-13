Червиченко — о дисквалификации Гильерме: полудурки продолжат ходить на стадион провоцировать и оскорблять вратарей

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о двухматчевой дисквалификации вратаря "Локомотива" Гильерме.
Фото: youtube-канал Глеба Чернявского
— Гильерме дисквалифицировали на две игры за то, что он не дал себя оскорблять? Не понимаю, как можно провоцировать тех, кто и так ведёт себя диким неподобающим образом. Это тоже самое, что подойти к клетке с разъярённым медведем или львом, а потом тебя обвинят в том, что это ты его разозлил.

Гильерме наказали по закону, но для галочки. Получается, что человек не может за себя постоять. Если же он это делает — значит будет наказан. Это очень важный момент. Получается, что быдловатые полудурки продолжат ходить на стадион и ещё больше провоцировать и оскорблять вратарей, — цитирует Червиченко "Чемпионат".

Напомним, по ходу матча 25-го тура РПЛ между "Локомотивом" и "Спартаком", который закончился в пользу хозяев 2:0, у вратаря "железнодорожников" и фанатов красно-белых возник конфликт. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза посчитал, что вратарь первым начал провоцировать фанатов, которые после этого начали его оскорблять.

В итоге, Гильерме получил двухматчевую дисквалификацию и не сыграет в ближайших турах РПЛ против "Ростова" и "Тамбова", а также выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей.

"Спартак" за действия своих фанатов оштрафован на 500 тысяч рублей и один домашний матч условный. Кроме того, москвичи будут находиться на испытательном сроке до конца следующего сезона.

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Теги: Спартак Локомотив Червиченко
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