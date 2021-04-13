– Мы ничего не боимся. Нам надо играть и набирать очки. Какая разница, "Спартак" или "Ахмат"? У нас есть своя задача. Я на вывески внимания не обращаю. Если кого-то опасаться, то можно вообще никуда не ехать, – заявил Стукалов в интервью для "СЭ".
"Уфа" обыграла "Ахмат" в рамках 25-го тура РПЛ со счетом 3:0. Следующую игру подопечные Стукалова проведут в гостях у "Спартака". Встреча начнется 18 апреля в 19:00 по московскому времени.
После 25 матчей "Уфа" занимает 15 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.
Красно-белые располагаются на второй строчке, уступая лидирующему "Зениту" семь очков.
Стукалов: нам надо играть и набирать очки. Какая разница, "Спартак" или "Ахмат"?
Главный тренер "Уфы" Алексей Стукалов поделился ожиданиями о игры 26-го тура российской Премьер-лиги со "Спартаком".
Фото: ФК "Уфа"
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