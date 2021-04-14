Газизов рассказал, сможет ли Урунов сыграть против "Спартака"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможности участия полузащитника Остона Урунова в предстоящем матче 25-го тура РПЛ против "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
— Договоренности со "Спартаком" о том, что Урунов не может играть против них — нет. Он может и сыграет с красно-белыми в предстоящем матче, — цитирует Газизова "СЭ".

20-летний Урунов принадлежит "Спартаку", в который его из "Уфы" летом 2020 года позвал как раз Газизов, занимавший на тот момент пост генерального директора в московском клубе.

Игра "Спартак" — "Уфа" состоится 18 апреля. Начало: 19:00 мск.

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Теги: Спартак Уфа Газизов
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