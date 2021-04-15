– Владимир Федотов должен поправиться к воскресному матчу с ЦСКА, — заявил Рубашко в интервью для Sport24.
Ранее Федотов пропустил игру "Сочи" с "Локомотивом" в рамках четвертьфинала Кубка России. Матч закончился победой "железнодорожников" со счетом 3:1.
Встреча "Сочи" с ЦСКА состоится 18 апреля на стадионе "Фишт". Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. По итогам 25 туров российской Премьер-лиги подопечные Федотова занимают седьмое место, имея в своем активе 40 очков.
"Армейцы" набрали 46 очков и расположились на четвертой строчке турнирной таблицы.
В "Сочи" рассказали, когда Федотов вернется на бровку
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, когда главный тренер команды Владимир Федотов вернется к работе.
Фото: prostoprosport.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!