– Захарян – большой талант. Он был у нас лет в тринадцать. На тот момент человек, принимавший решение, не разглядел его талант. С другой стороны, это сделать было очень сложно. Останься Захарян у нас, он максимум, наверное, играл бы в молодежном составе, возможно, в "Зените-2", – рассказал Аршавин в интервью для "Bobsoccer".
Полузащитник "Динамо" Захарян выступает за московский клуб с 2017 года. За основную команду хавбек дебютировал в матче 13-го тура российской Премьер-лиги с "Тамбовом" (2:1). Всего в этом сезоне на счету Арсена восемь матчей в РПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативные передачи.
Подопечные Сандро Шварца занимают шестое место в Чемпионате России. Следующую игру бело-голубые проведут 17 апреля с "Ротором". Встреча состоится на "Волгоград Арене" в 16:30 по московскому времени.
Аршавин: останься Захарян у нас, он максимум играл бы в молодежном составе, возможно, в "Зените-2"
Директор департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам Андрей Аршавин рассказал, что хавбек "Динамо" Арсен Захарян мог выступать за сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо Москва"
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