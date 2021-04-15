Болельщики "Селтика" зовут Ларссона в свой клуб

?? | Jordan Larsson— Everything Celtic (@aboutceltic) April 15, 2021
Seventeen goal contributions in twenty-four matches for Spartak Moscow this season ?
Come on home @JordanLarsson17 ? pic.twitter.com/d2Ob5Hkkyo
– 17 мячей в 24 матчах за "Спартак" в этом сезоне. Идем домой, Джордан, – написали фанаты "Селтика" в твиттере.
Отец футболиста Хенрик Ларссон выступал за шотландский клуб с 1997 по 2004 год.
Форвард перешел в стан красно-белых в августе 2019 года из шведского "Норрчепинг" за компенсацию в размере 4 млн евро. В текущей кампании российской Премьер-лиги Ларссон принял участие в 24 матчах команды, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач.
Контракт шведского нападающего с московским клубом рассчитан до лета 2023 года. Аналитический портал Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера футболиста в 11 млн евро.
Следующую игру подопечные Доменико Тедеско проведут 18 апреля на домашнем стадионе. Соперником "Спартака" по 26-му туру РПЛ станет "Уфа". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по Москве.