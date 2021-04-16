— Несправедливо наказали нас. И почему все всегда связано со "Спартаком"? Это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились, — цитирует Филатова ТАСС.
За стычку с фанатами красно-белых, вратаря "железнодорожников" Гильерме дисквалифицировали на два матча и выписали штраф. "Спартак" получил штраф в 500 тысяч рублей и проведение одного матча без фанатской трибуны условно.
Сегодня прошло заседание КДК РФС по "делу Сухины". За нарушение регламента "Локомотив" будет вынужден провести один домашний матч (с "Динамо") на нейтральном поле. Станислав Сухина и Василий Козловцев — начальники "Локомотива" и "Спартака", получили штраф в 150 тысяч рублей каждый.
"Может, "Спартаку" сразу отдать второе место, чтобы успокоились". В "Локомотиве" прокомментировали решение КДК РФС
Член совета директоров "Локомотива" Валерий Филатов прокомментировал решения КДК РФС по матчу 25-го тура РПЛ со "Спартаком" (2:0).
Фото: ФК "Локомотив"
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