"Не припомню, чтобы у кого-то из ребят были такие мысли (что команда на дне). Это был всего 8-й тур, о чем тут говорить?
Если вспомнить тот матч, после первого тайма был счет 2:3. И никто не знает, что до игры и в день матча половина команды мучилась с отравлением. Не припомню, чтобы кто-то из пацанов оправдывался потом. Но у меня было логическое объяснение происходящего. И несмотря на 2:7, я понимал, что мы можем больше", - сказал Тихий.
Матч 8-го тура Российской Премьер-лиги "Краснодар" - "Химки" (7:2) состоялся 18 сентября прошлого года. В составе "быков" дублем отметился Виктор Классон, еще по голу на свой счет записали Маркус Берг, Тонни Вильена, Реми Кабелла, Даниил Уткин и Магомед-Шапи Сулейманов. За "Химки" два мяча забил Аршак Корян.
Сейчас подмосковный клуб занимает 8-е место в таблице РПЛ, набрав в 25-ти матчах 38 очков. Завтра, 17 апреля, команда Черевченко сыграет против "Ахмата". Матч в Грозном начнется в 14:00 мск.
Защитник "Химок" Дмитрий Тихий в текущем сезоне провел 24 матча в Российской Премьер-лиге. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Источник: Матч ТВ
Защитник "Химок" Тихий - о поражении 2:7 от "Краснодара": в день матча половина команды мучилась с отравлением
Защитник "Химок" Дмитрий Тихий вспомнил о поражении в матче 8-го тура РПЛ от "Краснодара" (2:7).
Фото: ФК "Химки"
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