Защитник "Химок" Тихий - о поражении 2:7 от "Краснодара": в день матча половина команды мучилась с отравлением

Защитник "Химок" Дмитрий Тихий вспомнил о поражении в матче 8-го тура РПЛ от "Краснодара" (2:7).

Фото: ФК "Химки"