Червиченко: особых проблем у "Спартака" в матче с "Уфой" возникнуть не должно

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче "красно-белых" с "Уфой" в 26-м туре РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"
Червиченко отметил, что у "Спартака" вряд ли возникнут особые проблемы в матче с "Уфой". По его словам, москвичи должны спокойно победить соперника.

"У "Спартака" есть небольшие кадровые потери. Хотя, как мне кажется, особых проблем у "красно-белых" возникнуть не должно, и они спокойно должны обыгрывать "Уфу". Скорость, нападение, лучше качество игроков — это повлияет на результат. Хотя в футболе бывает всякое — команда соперника один затолкнет, отбивается, а ты не можешь выиграть", - сказал Червиченко.

Матч "Спартак" - "Уфа" пройдет завтра, 18 апреля. Игра начнется в 19.00 мск.

"Спартак" пребывает на втором месте в турнирной таблице РПЛ (47 очков). "Уфа" идет 15-й (17 баллов).

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Червиченко Спартак УФА
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