– Спокойно ли мне за чемпионство? Перестаньте. Вы считаете, что отрыв в 5 очков для команды уровня "Зенита" — это мало? Думаю, что "Зенит" на 99 процентов уже чемпион, им достаточно 2 победы и ничьи. Уж кому, кому, а не болельщикам "Спартака" критиковать такой результат, ¬– заявил Радимов в интервью для "СЭ".
Во встрече 26-го тура российской Премьер-лиги "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Краснодаром", проигрывая по ходу матча 0:2. Голами в составе сине-бело-голубых отметились форвард Сердар Азмун и хавбек Андрей Мостовой. Оба мяча хозяев поля забил нападающий Алексей Ионов.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея отрыв от "Спартака" в восемь очков. Свой матч подопечные Доменико Тедеско проведут сегодня, 18 апреля, с "Уфой". Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.
Радимов: "Зенит" на 99 процентов чемпион
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о шансах "Зенита" на чемпионство.
Фото: ФК "Зенит"
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