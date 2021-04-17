– "Краснодар" с приходом Гончаренко очень прибавил. Если бы команды встречались 3-4 тура назад, то "Зенит" бы прилично им накидал. Я думаю, что такими темпами "Краснодар" наладит баланс, которого команде не хватало. Особенно в матче против "Ахмата", – сказал Радимов в интервью для "СЭ".
"Зенит" сыграл с "Краснодаром" в матче 26-го тура российской Премьер-лиги. Встреча закончилась с ничейным результатом. На дубль форварда Алексея Ионова сине-бело-голубые ответили голами нападающего Сердара Азмуна и полузащитника Андрея Мостового.
Подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 55 очков в 26 матчах. "Быки" располагаются на 11 строчке, имея в своем активе 35 очков.
Виктор Гончареко был назначен на пост главного тренера черно-зеленых шестого апреля. Ранее белорусский специалист возглавлял московский ЦСКА, с которым становился обладателем Суперкубка России в 2018 году.
Радимов: "Краснодар" с приходом Гончаренко очень прибавил
Главный тренер "Зенит-2" Владислав Радимов поделился мнением о игре "Краснодара" после назначения Гончареко.
Фото: ФК "Краснодар"
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